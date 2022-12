Lavori sulla E45: «Era troppo chiedere una programmazione che riducesse i disagi?»

lettera firmata

Gentile direttore, vorrei portarLe all’attenzione, mettendo a fattor comune la Sua costante opera di adeguata informazione locale, l’ennesimo e ripetuto grave disagio che gli utenti della SS3BIS – E45 devono sopportare ogni giorno. Nonostante continui solleciti e polemiche, la nostra arteria principale continua ad essere oggetto di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Fin qui tutto bene, ci si aspetta però che i lavori vengano programmati ed eseguiti con adeguata pianificazione. Invece ci ritroviamo, ad oggi, con il solito gravoso problema che ci attanaglia: la mancanza di organizzazione e di coordinamento.

Direttore, Lei ha già avuto modo di rendere pubblico il disagio del sindaco Filiberti sulla tratta Terni-Orte, lo stesso disagio che provano gli automobilisti direzione Todi-Marsciano-Perugia (e ritorno, ovviamente). Il tratto di Montecastrili è ‘sotto osservazione’ da ottobre, la tratta di San Gemini negli ultimi mesi è costantemente oggetto di lavori con corsia unica per molti chilometri, negli ultimi giorni sono arrivati come ‘regalo di Natale’ i lavori allo svincolo di Massa Martana e all’altezza della galleria di Collevalenza.

Tralasciando il raddoppio dei tempi di percorrenza, la tematica sulla sicurezza stradale già di per sè chiamata in causa da molto tempo, l’impatto ambientale: ma almeno sotto le feste di Natale, per agevolare gli spostamenti di chi torna a casa o semplicemente si reca in uno dei nostri tanti borghi da ammirare, è possibile avere una programmazione idonea ad un Paese in grado di poter gestire carichi di lavoro?

È lecito poter cantierizzare quattro opere nel giro di 25 chilometri a ridosso delle feste natalizie che, verosimilmente, si trascineranno per molto tempo? Anas e Regione Umbria riescono a comunicare fra loro per organizzarsi? È troppo chiedere che venga finito un cantiere per poterne poi iniziare un altro? Direttore, attendiamo riscontro se possibile. Nel frattempo tanti auguri di buon Natale a Lei, alla redazione ed a tutti gli automobilisti che percorrono l’E45 durante le feste.