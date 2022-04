Lavoro interinale: le ultime offerte nel Perugino

Un cuoco, un cameriere ed un perito elettronico. Ma anche addetti al magazzino, alla sala di un supermercato e alla consegna della corrispondenza. Sono queste le figure professionali richieste ad Assisi, Perugia, Corciano, Bastia Umbra e a Foligno, e che l’agenzia interinale di lavoro ‘Somministrazione lavoro Srl’ di Perugia sta cercando. Ecco gli annunci della settimana rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/0:

Un addetto al magazzino full time per punto di riferimento per tessuti pronti per stampa e/o per tinta, a Perugia. La figura si occuperà di carico e scarico merce e movimentazione merce e gestione della documentazione. I requisiti sono esperienza pregressa di un anno, patente muletto, affidabilità e precisione e disponibilità a lavorare anche il sabato.

Un addetto al magazzino full-time, automunito, disponibile da subito, serio e motivato, con esperienza nella mansione di almeno un anno, per azienda operante nel settore industria a Corciano. La figura ricercata si occuperà della ricezione della merce e verifica dei documenti di trasporto, della spunta della merce, dello stoccaggio della stessa nelle apposite aree dedicate e della sua preparazione per spedizioni o consegna ai clienti. Si offre ambiente dinamico e stimolante, prospettive di inserimento e contratto per 3 mesi con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda.

Un addetto alla sala di un supermercato di Assisi, full-time, con esperienza pregressa nella mansione anche minima, motivato e flessibile, disponibile a lavorare nel weekend e disponibile da subito. La figura ricercata si occuperà di disporre i prodotti sugli scaffali, della vendita e dell’assistenza alla clientela e delle operazioni di cassa. Si offre ambiente dinamico e stimolante, prospettive di inserimento diretto in azienda e contratto 40 ore iniziale di 2-3 mesi con successiva possibilità di proroghe.

Un addetto consegna corrispondenza part-time, con patente B, automunito e disponibile da subito a Foligno. La figura professionale si occuperà di custodire la corrispondenza senza danneggiarla, consegnarla all’indirizzo indicato, compilando moduli e ricevute di consegna, lasciando anche avvisi di mancata consegna e indicazioni di ritiro. Si offre ambiente dinamico e stimolante, rimborso carburante e contratto di 2 mesi con successiva possibilità di proroghe.

Un addetto alla sala di un supermercato di Bastia Umbra, full-time, con esperienza pregressa nella mansione anche minima, motivazione e flessibilità, disponibilità a lavorare nel weekend e disponibilità immediata. La figura ricercata si occuperà di disporre i prodotti sugli scaffali, della vendita e assistenza alla clientela e delle operazioni di cassa. Si offre ambiente dinamico e stimolante, prospettive di inserimento diretto in azienda e contratto di 40 ore di 2-3 mesi con successiva possibilità di stabilizzazione.

Un cuoco full-time, con esperienza nella mansione maggiore di 2 anni, possesso dell’attestato Haccp, autonomia e determinazione e passione per il proprio lavoro, per ristorante di Assisi. La figura ricercata si occuperà di preparare gli ingredienti necessari per i piatti e cucinare le pietanze. Si offre ambiente dinamico e stimolante, contratto di 40 ore a tempo determinato con prospettiva.

Un cameriere full-time, con esperienza nella mansione maggiore di 2 anni, autonomia e determinazione e passione per il proprio lavoro, per ristorante di Assisi. La figura ricercata si occuperà di preparare il posto di lavoro (mise en place della sala), preparare, organizzare e sterilizzare i materiali e gli utensili utilizzati nella sala (mise en place di utensili), fare la mise en place dei tavoli, ricevere e accogliere i clienti, registrare gli ordini del cliente, fare ordine in cucina e/o servizio bar. Si offre ambiente dinamico e stimolante, contratto a tempo determinato con prospettiva.

Un perito elettrotecnico full-time, con diploma tecnico, disponibile ad effettuare trasferte giornaliere o settimanali e motivazione e pro attività, per azienda operante nel panorama del fotovoltaico a Perugia. La figura ricercata dovrà occuparsi di progettazione e collaudo di pannelli fotovoltaici, dare istruzioni sulla corretta realizzazione dei componenti, fare diagnosi di malfunzionamento di macchinari elettronici e della manutenzione ordinaria delle attrezzature. Si offre ambiente dinamico e stimolante e contratto, la cui durata e l’inquadramento saranno in base all’esperienza pregressa nella mansione.

Chi è interessato può contattare l’agenzia al numero 075.9486092, sulla pagina di Facebook ‘Somministrazione lavoro Srl’ o su quella di LinkedIn, oppure può consultare il sito web www.somministrazionelavoro.com.