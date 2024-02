Lavoro: la Plus Service di Acquasparta cerca 12 figure da inserire in organico

La Plus Service Srl – Global Service, azienda multiservizi di Acquasparta (Terni) fondata nel 2008, cerca personale. Di seguito le figure per cui è stata aperta una selezione in vista di un inserimento nell’organico aziendale: tre operatori addetti agli imballi industriali in legno e relativa pulizia; due operatori addetti alla movimentazione meccanizzata e manuale di materiali e attività polivalenti; un operatore di macchine movimento terra e attività inerenti; due elettricisti o elettromeccanici; due operatori per attività di piccola muratura, pittura e lavorazioni del cartongesso; un ingegnere della sicurezza; un addetto all’organizzazione logistica di cantieri multiservizi avente buone conoscenze informatiche. Le candidature dovranno essere inviate alla mail [email protected]. Per maggiori informazioni, contattare il numero 327.6985205 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.30 e dalle 15 alle 17.30.

