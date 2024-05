Lavoro: la Plus Service di Acquasparta cerca 14 figure

La Plus Service Srl – Global Service, azienda multiservizi di Acquasparta (Terni) fondata nel 2008, cerca personale. Di seguito le figure per cui è stata aperta una selezione in vista di un inserimento nell:organico aziendale: un tecnico geometra o ingegnere per la gestione dei cantieri e che abbia conoscenze anche in ambito di qualità, sicurezza e ambiente; cinque addetti al facchinaggio; tre elettricisti; due giuntisti; un escavatorista; due muratori o addetti ai lavori edili. Le candidature dovranno essere inviate alla mail [email protected]. Per maggiori informazioni, contattare il numero telefonico 327.6985205 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13.30 e dalle 15 alle 17.30.

Condividi questo articolo su