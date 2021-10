L’avvocato Carignani riceve il premio ‘Robur 2020’

È stato ufficialmente consegnato nella serata dello scorso 8 ottobre a Siena, il premio ‘Robur’ edizione 2020 all’avvocato Massimo Carignani del foro di Terni. Uomo di sport e di legge, già numero uno del Coni ternano e impegnato professionalmente in numerose vicende in ambito calcistico – oltre che senese d’origine e grande tifoso del Siena -, Carignani è stato premiato con la seguente motivazione: ‘Tifoso irriducibile e appassionato, non ha mai tradito la sua grande passione. Difensore implacabile della Robur con professionale perizia, ha sempre fatto trionfare la verità ricorrendo alle sue grandi capacità e all’amore sconfinato per i colori bianconeri. Con la sciarpa o con la toga, c’è sempre stato e sempre ci sarà’. Alla serata sono intervenute numerose ‘bandiere’ del Siena Calcio come Enrico Chiesa, Mario Beretta, Giorgio Perinetti, Emanuele Calaiò, Daniele Portanova, Giuseppe Papadopulo. Presenti anche il presidente e l’amministratore delegato del Siena e l’assessore comunale allo sport.

Condividi questo articolo su