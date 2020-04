Le case di riposo: «Noi indifesi senza i tamponi»

di A.T.

«Abbiamo richiesto i tamponi alla Usl ma non sanno cosa risponderci perché aspettano la delibera della Regione per capire come muoversi». Ad affermare l’attuale situazione di stallo nelle residenze protette o case di cura del ternano è Sabrina Tini, amministratrice di Villa Sabrina, casa di riposo per anziani di Otricoli (Terni). Dopo il decreto che imponeva dispositivi di sicurezza (guanti, gel, mascherine) a tutto il personale e il divieto di visita ai parenti degli ospiti, si apre un altro scenario nel panorama delle residenze per anziani.

«Test rapidi per personale ed ospiti»

La maggior parte di loro, infatti, ha fatto richiesta di tamponi rapidi ma la Usl non ha potuto dargli una risposta: «Glieli abbiamo chiesti ma non hanno saputo dirci se, quando e come saranno disponibili. È una specie di Caporetto, nessuno sa quello che deve fare» afferma il titolare di un’altra residenza protetta. La necessità di effettuare il test non è direttamente proporzionale al diminuire dei contagiati: sebbene negli ultimi giorni si sia notato un graduale calo dei positivi e dei decessi, senza un vaccino il virus continuerà a circolare e, purtroppo, le persone più fragili saranno ancora bersagli.

La richiesta, forte

È per questo motivo che le case di cura stanno facendo pressione alle autorità sanitarie locali per ottenere test da effettuare su larga scala, non solo ospiti e dipendenti: «Se assumiamo qualcuno dobbiamo essere certi che non sia contagiato, idem per un anziano che si reca in ospedale per altri motivi di salute e poi torna in residenza, lo stesso vale per un nuovo ospite» continua il titolare, pensiero confermato anche da Tini che afferma: «Li chiediamo affinchè non si formino nuovi focolai. Finora è andato tutto bene, speriamo solo che continui così ma abbiamo bisogno dei tamponi».

«Ho le armi spuntate»

La maggior parte degli amministratori di queste case ha tenuto le dita incrociate – mentre portavano avanti le misure imposte dal governo – nella speranza che nessuno degli anziani venisse colpito: «Per ora è andato tutto bene – dice il titolare di Valla Serena, struttura di Terni -, se dovesse capitare un positivo chiamo la Usl e se dovessimo chiudere, chiuderemo. Ho le armi spuntate, non ho tamponi nel cassetto». Un appello corale nei confronti di un solo interlocutore, la Usl, che a sua volta, però, prende disposizioni dalla Regione. Dita incrociate, quindi, nell’attesa di risposte e, soprattutto, di tamponi.