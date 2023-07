«Le competenze dei consorzi di bonifica vanno assegnate all’Afor»

di Daniele Nicchi

Consigliere regionale – Lega Umbria

Ho promosso una legge regionale affinché tutte le competenze del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera possano essere trasferite all’Agenzia Forestale Regionale. Tre sono i consorzi di bonifica che operano nella nostra regione (Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, Consorzio di Bonifica Umbra, Consorzio di Bonifica Val di Chiana). Soltanto in 49 Comuni (su 92) è applicato il contributo ma i servizi sono comunque garantiti per i restanti 43. Il contributo di bonifica annuale è dovuto, per legge, da tutti i proprietari di terreni e fabbricati che si trovano nel territorio gestito da un consorzio di bonifica. I contributi di bonifica sono oneri reali sulla proprietà esigibili in base alle norme per l’esazione dei tributi (articolo 21 del Regio Decreto numero 215/1933).

La nostra Regione (con legge numero 18 del 23 novembre 2011) ha istituito l’Agenzia Forestale Regionale che ha tutte le caratteristiche affinché possano essere trasferite a quest’ultima le competenze in materia di bonifica in tutto il territorio. Dal dicembre 2018 l’Agenzia si occupa di bonifica dei 43 Comuni dove non operano i consorzi e ben potrebbe occuparsi della restante parte di territorio, seppur con l’ausilio operativo dei consorzi stessi.

Con la presente proposta di legge regionale si attua il trasferimento delle competenze in materia di bonifica nei confronti dell’Agenzia Forestale Regionale su tutto il territorio della Regione Umbria. Le attività di bonifica e di tutela idrogeologica, se in capo all’Agenzia, verrebbero finanziate nella loro totalità con lo strumento della fiscalità generale, raggiungendo l’obiettivo dell’equità fiscale in Umbria.

I consorzi di bonifica continuerebbero a svolgere compiti operativi inerenti gli interventi e le opere di bonifica, nonché le funzioni di cui all’articolo 12 della proposta di legge regionale, qualora a essi demandate dall’Agenzia Forestale Regionale a supporto di quest’ultima, che ne manterrebbe comunque la piena titolarità. In tal caso l’Agenzia Forestale Regionale trasferisce ai consorzi di bonifica le risorse necessarie per la realizzazione di tali interventi.