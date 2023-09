Le foto di Giorgia in mostra a Perugia. Per ricordarla e fare del bene

Riscoprire il mondo attraverso gli occhi di Giorgia, respirare la sua curiosità, il suo amore per i dettagli, conoscere la sua vena artistica e creativa: nasce così l’idea della mostra fotografica ‘Giorgia’, con gli scatti di Giorgia Panciarola (in arte Hilay), la giovane 19enne tragicamente scomparsa in un incidente stradale il 26 maggio 2021 a San Feliciano di Magione (Perugia). Dopo aver esposto una prima versione (non completa) della mostra a San Feliciano e a Perugia, in via Oberdan, quest’anno la mostra completa sarà esposta alla sala Cannoniera della Rocca Paolina dal 29 settembre all’8 ottobre. All’inaugurazione, che si terrà venerdì 29 settembre alle ore 18, saranno presenti i sindaci di Perugia Andrea Romizi e di Magione, Giacomo Chiodini. Per l’occasione avverrà anche la presentazione del libro che raccoglie tutti gli scatti di Giorgia. La mostra e il volume contribuiranno nella raccolta fondi che il ‘Comitato amici di Giorgia’, presieduto da Fabio Panciarola, porta avanti da due anni per aiutare chi ne ha più bisogno.

