Le parole di Francesco danno forza a Bassetti

Tra i tanti messaggi di vicinanza e auguri che in questi giorni stanno arrivando a monsignor Marco Salvi, vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve, positivo al Covid, è davvero speciale quello giunto telefonicamente nel tardo pomeriggio di martedì. Dall’altra parte del cellulare c’era infatti papa Francesco, che ha voluto manifestare la sua solidarietà non solo al prelato ma anche al cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, ricoverato invece nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Perugia. A riportare la notizia della chiamata, mercoledì, è il sito de La Voce.

Il contenuto della chiamata

«Forza, forza, forza…» avrebbe ripetuto più volte al vescovo Salvi il Santo Padre, che – dopo essersi informato sulle condizioni di entrambi i prelati – ha chiesto di far arrivare il suo messaggio di incoraggiamento al cardinale Bassetti, non appena le sue condizioni lo permetteranno. Secondo l’ultimo bollettino medico diffuso martedì dal Santa Maria della Misericordia il presidente della Cei è «vigile e collaborante», anche se «persiste il quadro clinico grave» con «lieve stabilizzazione dei parametri vitali». Ma nella sua telefonata – riferisce sempre La Voce – un pensiero il papa lo ha rivolto anche al personale sanitario impegnato in prima linea nella lotta al coronavirus.