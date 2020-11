Si aggravano le condizioni del cardinale Bassetti

«Durante le ultime ore, aggravamento complessivo del quadro clinico. In corso gli accertamenti diagnostici e tutte le cure del caso». Stringata – ma preoccupante – la nota diramata poco prima delle 14 di lunedì dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia circa le condizioni del cardinale Gualtieri Bassetti, presidente della CEI e arcivescovo della diocesi di Perugia – Città della Pieve. Da fonti ospedaliere si apprende, comunque, che il cardinale non è stato intubato.

La nota della CEI

Al bollettino dell’ospedale di Perugia ha fatto seguito la nota della Conferenza Episcopale Italiana: «Il cardinale Gualtiero Bassetti, ricoverato dal 3 novembre in terapia intensiva 2 presso l’azienda ospedaliera di Perugia, nelle ultime ore ha subito un aggravamento complessivo del quadro clinico. Sono in corso gli approfondimenti diagnostici e tutte le cure del caso. Accompagniamo con affetto e vicinanza il cardinale presidente – afferma monsignor Stefano Russo, segretario generale della CEI -. Sollecitiamo le nostre chiese alla preghiera in questo momento di prova. Siamo certi che il Signore non farà mancare misericordia e consolazione al cardinale e a quanti sono duramente provati dalla malattia. Ricordiamo anche i medici, gli operatori sanitari e quanti si prendono cura dei sofferenti. Chiediamo a tutti di condividere queste intenzioni nei propri momenti di preghiera quotidiana».

Il ricovero e l’intensiva

L’annuncio della positività di Gualtiero Bassetti era arrivato nella giornata di mercoledì 28 ottobre. Il giorno dopo era stata data notizia anche della positività del vescovo ausiliare Salvi. Dopo 3 giorni il trasferimento in ospedale, al Santa Maria della Misericordia. Quindi, dopo il primo aggravarsi delle condizioni, il ricovero in terapia intensiva, con respirazione assistita ma non forzata. Ora un ulteriore peggioramento, che fa temere tutti.

Preghiere per Bassetti

Da giorni i fedeli di tutta Italia – e in particolare dell’Umbria – pregano per il pastore perugino-pievese. L’ultima nota, nella giornata di domenica, è arrivata da mons. Renato Boccardo, arcivescovo Spoleto-Norcia e presidente della conferenza episcopale umbra, anch’egli positivo al Covid-19, che aveva inviato un messaggio pubblico di vicinanza al porporato e a tutti i malati.

