Le ruba la borsa: «La rivuoi? Dammi 200 euro». Arrestato

Venerdì pomeriggio si è vista derubare della propria borsa, con dentro documenti, effetti personali e il telefono cellulare, dopo che l’aveva dimenticata – per pochi istanti – nell’ascensore della propria abitazione. La vittima del furto, una donna peruviana, una volta sentito il compagno, ha deciso di chiamare il proprio telefono: dall’altro capo ha risposto un uomo, con accento dell’Est, che le ha detto chiaro e tondo che per restituirle il tutto voleva 200 euro.

Smascherato

La vicenda è così finita all’attenzione della polizia di Stato di Perugia che, attraverso la squadra Mobile, si è appostata fuori da un supermercato dove vittima e ladro si erano dati appuntamento per lo ‘scambio’. Appena il soggetto si è palesato, è stato fermato dagli agenti che lo hanno trovato in possesso del telefono della donna. A pochi metri dal supermercato c’era anche la sua borsa. A quel punto è scattato l’arresto in flagrante per furto aggravato e tentata estorsione: si tratta di un 34enne di nazionalità moldava.