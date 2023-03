Le specialità umbre ‘fanno squadra’ e vanno alla conquista del nord Italia

di G.R.

Che in Umbria mangiare bene non sia un problema è una cosa certa, nota e ormai affermata. Non a caso anche il cast di Masterchef si è recato alle Cascate della Marmore per una puntata in esterno e in generale le produzioni Sky non disdegnano gite nella nostra regione per registrare alcune puntate. L’ultima conferma arriva dalla prossima apertura di un negozio de ‘La Bottega di Norcia e Amatrice’ ad Arona, in provincia di Novara, l’11 marzo.

Rinascita dopo il dramma

Il 24 agosto 2016 il terremoto ha cancellato con un colpo di spugna una serie di borghi tra il Lazio, l’Umbria, le Marche e l’Abruzzo provocando danni irreversibili ad Amatrice e anche a Norcia. La ripartenza di questi posti comincia anche dalle attività agricole e commerciali che producono e diffondono una delle grandi ricchezze di questa zona. ‘La bottega di Norcia e Amatrice’ attraverso un negozio principale e cinque affilati in franchising, propone nella sua rete i prodotti tipici in luoghi come l’hinterland milanese, Roma e prossimamente Novara. Salumi, prosciutti, porchette, formaggi, sughi oltre a birre e vini del territorio. In particolare dall’Umbria arrivano porchetta, coppa di testa, capocollo e lombetto, guanciale e ventresca, salumi di cinghiale. E ancora: tartufo, ragù di selvaggina e formaggi. Tra le aziende agricole che collaborano ci sono Horo di Norcia, Terre Quarantotti, Birrificio Amerino, Il massaro, La campagnola, Casale Nibbi, l’antica norcineria fratelli Ansuini, l’azienda agricola biologica Antonio Aureli e la cioccolateria Vetusta Nursia.