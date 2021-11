Lealtà, rispetto e gioco di squadra: gli studenti in casa Ternana Rugby

‘Una giornata al campo’. È il nome del progetto avviato venerdì dalla Ternana Rugby Club che abbraccia il mondo della scuola: protagoniste al campo San Valentino e al Centro per l’autonomia – attiva la collaborazione con l’associazione Vita Indipendente onlus – le classi prime e seconde dell’indirizzo sportivo dell’istituto ‘Casagrande-Cesi’. Focus su temi quale l’inclusione, la lealtà, il rispetto, la fiducia in sé stessi e l’importanza del gioco di squadra.

Vita da club. Festa per Strinati



Gli studenti hanno potuto vivere una mattinata di allenamento e di ‘vita da club’. La società rossoverde prosegue dunque il percorso per legare il mondo dei giovani a quello dello sport: diverse le scuole superiore che hanno aderito all’iniziativa e che man mano vivranno l’esperienza. Conclusione di mattinata con il ‘terzo tempo’ a suon di cibo, allegria e anche una sorpresa – con torta – per uno dei presenti, il delegato provinciale del Cip Tommaso Jacopo Strinati: in settimana si è laureato con 110 e lode con tesi su ‘Il benessere delle persone con disabilità attraverso lo sport come strumento di integrazione ed inclusione sociale’: «Vorrei ringraziare – il suo messaggio lanciato via social lanciato mercoled – tutte le persone che mi sono state vicino e che collaborano con me a rendere la società e le nuove generazioni consapevoli dell’importanza e il valore delle diversità, perché ognuno di noi è unico nonostante le imperfezioni». In Papa Benedetto III c’erano anche il delegato provinciale al Coni Fabio Moscatelli, gli assessori Cinzia Fabrizi (scuola) e Cristiano Ceccotti (welfare) e il presidente della società Omero Ferranti.