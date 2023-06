Lega B: «Campionato a 20 squadre». Il Grifo: «Niente sorprese su Reggina e Lecco»

Riammesso sì, riammesso no, riammesso sì, riammesso no… c’è una grossa margherita da sfogliare, come quando da bambini si giocava a m’ama o non m’ama. Così il mondo pallonaro, nello specifico Reggina e Lecco da una parte, Brescia e Perugia dall’altra, attende di capire il suo destino. Entro il 30 giugno si saprà quale petalo resterà in mano alla Lega di B, che intanto ha strappato via quelli della riforma del campionato.

Boxing day e B a 20 squadre

Messe subito a tacere le voci che volevano un ampliamento dell’organico a 21 o 22 squadre. Venerdì 23 giugno c’è stata l’assemblea della Lega di B e la prima certezza è che anche l’anno prossimo il campionato sarà a 20 squadre. Si legge infatti nel comunicato: «Ribadita all’unanimità la necessità di tutelare il format a 20 squadre, ricordando come la Lega B sia stata in questa stagione protagonista di iniziative che hanno portato a nuovi e più stringenti regolamenti presso la Federazione in sede di iscrizione, all’insegna della tutela del principio dell’equa competizione». E qua vengono fuori i punti di domanda: a cosa si riferisce con «regolamenti più restringenti in sede di iscrizione»? Possono davvero sperare Brescia e Perugia? In questi giorni verranno sciolti i dubbi. Intanto sono state comunicate le date da mettere sul calendario, sicuramente per la Ternana: 11 luglio presentazione del calendario a Como, si parte il 19 agosto e si finisce il 10 maggio, confermatissimo il boxing day il 26 dicembre, sosta invernale dal 27 dicembre al 12 gennaio, turni infrasettimanali il 29 agosto, 26 settembre, 26 dicembre, 27 febbraio, 1° maggio e 1° aprile a Pasquetta. Il calendario sarà per la prima volta asimmetrico.

Grifo: fiducia nella riammissione

Da Pian di Massiano cresce la convinzione di una possibile riammissione. A far trapelare l’ottimismo è la stessa società biancorossa, con un comunicato in cui chiede il rispetto della giustizia: «La società scrivente, a seguito di quanto si sta verificando circa i possibili partecipanti al prossimo campionato di Serie B 2023/2024, ricorda che esistono degli organi preposti al controllo e termini perentori per quanto riguarda le iscrizioni. Per tali motivi non accetterà nessuna sorpresa su questo aspetto. Ci sono i regolamenti e, visto che questo club li ha sempre rispettati, siamo convinti che saremo tutelati dalla Figc e dalla Lega B per essere riammessi perché a nostro avviso Reggina e Lecco non hanno titolo all’iscrizione». Da capire quelle righe della Lega a cosa si riferivano.