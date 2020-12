Lega Giovani Terni dona alla CRI alimenti e giocattoli

Nel pomeriggio di mercoledì, i ragazzi della Lega Giovani di Terni hanno consegnato alla Croce Rossa di Terni alimenti a lunga conservazione, giocattoli e beni di prima necessità, raccolti nelle due giornate di gazebo svolte al centro di Terni. Sarà la Croce Rossa ad individuare le famiglie in difficoltà del territorio a cui, grazie alla generosità dei ternani, verranno distribuiti giochi e derrate alimentari.

«Un aiuto doveroso»

«Sono molto soddisfatto – afferma il responsabile provinciale Lega Giovani, Francesco Pocaforza -, il mio ringraziamento va i cittadini che hanno contribuito, a tutti i ragazzi della Lega Giovani che si sono impegnati in prima persona, rinunciando al loro tempo libero e alla Croce Rossa che si è messa a disposizione. In un periodo come questo ci sono molte famiglie ternane che non riusciranno a festeggiare il Natale, come dovrebbero e come vorrebbero, la nostra raccolta ha l’obiettivo di rendere questo periodo un po’ meno duro».

Il plauso

«Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a queste raccolte di beni alimentari e di giocattoli – aggiunge il responsabile comunale della Lega Giovani, Alberto Maniscalco -, un grazie veramente di cuore per aver incarnato lo spirito del Natale e aver aiutato delle famiglie bisognose in un periodo che dovrebbe essere di gioia per tutti. Fatti non scontati in un momento come questo». Il plauso per il buon esito dell’iniziativa è arrivato anche dal referente provinciale della Lega Terni, Barbara Saltamartini: «Ringrazio le ragazze ed i ragazzi del movimento giovanile della Lega Terni e provincia – afferma – che ancora una volta hanno messo a disposizione il loro tempo per dare un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno. Sono orgogliosa e fiera, di questa giovane classe dirigente che sta crescendo nel partito, testimoniando che l’impegno civile per il proprio territorio e la militanza, sono alla base della nostra azione politica sempre improntata al bene comune e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini».