L’ennesima rissa a Fontivegge costa 30 giorni di chiusura ad un locale

Disordini iniziati nel locale e poi proseguiti in piazza del Bacio, con il coinvolgimento di diverse persone e l’intervento delle forze dell’ordine. Non è passato inosservato in questura, a Perugia, quanto accaduto lo scorso weekend nella zona di Fontivegge. Tanto che il locale in questione è stato chiuso per 30 giorni ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, con il provvedimento eseguito martedì dalla polizia di Stato. «Uno dei protagonisti della vicenda, un cittadino nigeriano di 33 anni, irregolare in Italia – aggiunge la questura in una nota – è stato accompagnato presso il centro di permanenza e rimpatrio di Brindisi, in attesa della sua definitiva espulsione dallo Stato».

