L’estate che arranca, in Umbria persiste il tempo instabile

La domanda più frequente che si rincorre negli ultimi giorni è solo una, quando arriverà la tanto attesa estate, la risposta è che probabilmente bisognerà avere ancora un po’ di pazienza e attendere qualche giorno. L’alta pressione sull’Umbria latiterà infatti almeno fino a venerdì, poi regalerà due giorni più ‘stabili’ fra la stessa giornata e quella di sabato, anche se in quella fase non sono comunque da escludere temporali pomeridiani nelle zone interne.

L’attesa

Stando alle rilevazioni di Meteo Centro Italia, per quanto concerne il breve termine fino a venerdì sarà possibile l’instabilità nelle ore pomeridiane, anche abbastanza marcata. Poi sono previsti due giorni più stabili, con possibile lieve peggioramento domenica. Dalla settimana successiva, intorno a martedì/mercoledì, i modelli iniziano ad intravedere un aumento dei valori pressori in sede mediterranea e un conseguente aumento delle temperature, che potrebbero portarsi vicine alle medie stagionali. Mancano però diversi giorni, per cui servono conferme, tuttavia al momento sembra ipotizzabile un miglioramento più deciso dalla settimana che verrà, con l’instabilità pomeridiana che sarà relegata solo alle zone appenniniche.