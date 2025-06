Festa per l’Euro Sport Club Terni in Emilia Romagna dove, nell’ultimo weekend, sono andati in atto i Giochi nazionali ‘Trofeo Bruno Tiezzi’. Per il gruppo rossoverde di giovanissimi ed esordienti c’è anche un oro.

A brillare è stata Rachele Pacifici, che ha conquistato la medaglia d’oro nei 5 giri in linea nella categoria giovanissimi femminile, imponendosi su un lotto di ben 111 partecipanti. Ottima anche la prova della compagna di squadra Aurora Cosenza, che ha chiuso con un buon 13° posto. Nella categoria esordienti femminile, Rebecca Rinaldi e Mia Sanzi hanno dimostrato grinta e costanza piazzandosi entrambe nel primo terzo della classifica su 260 atlete in gara, confermando la crescita del vivaio dell’Euro Sport Club.

«È stata una trasferta molto positiva – le parole del tecnico Alessio Rossi – le ragazze hanno affrontato la competizione con grande determinazione e i risultati ottenuti vanno oltre le aspettative. Questo ci dà ulteriore motivazione per il futuro con l’obiettivo di far partecipare nella prossima edizione molteplici atleti dell’Euro Sport Club».