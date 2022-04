‘Lezione di cavalli’ per i bambini dell’infanzia a San Venanzo

È partito martedì a San Venanzo il primo progetto di conoscenza del mondo dei cavalli per i bambini della scuola dell’infanzia. Lo rende noto il sindaco Marsilio Marinelli che ha accompagnato i piccoli e le insegnanti al circolo ippico di Montione dove si svolgeranno le lezioni. La prima lezione è consistita nel prendere conoscenza degli animali e ad apprendere le regole fondamentali, fra cui non gridare, non correre, non fare movimenti improvvisi, non passare dietro al cavallo. Secondo il sindaco, i piccoli studenti sono stati contenti e molto attenti per un’esperienza che sicuramente li coinvolgerà e divertirà, insegnando loro anche il rapporto fra uomo e animale. Dalla prossima volta saranno impegnati direttamente nell’ambiente equestre nel progetto ideato e voluto dalle insegnanti della scuola dell’infanzia e finanziato dall’amministrazione comunale.

