Il Lions Club Terni Host, guidato dal presidente Stefano Stellati, ha riproposto il ‘Lions Quest’, quattro giornate di formazione – due in presenza e due online – riservate a docenti delle scuole secondarie della provincia di Terni. L’organizzazione è stata curata dalla dirigente scolastica – e socia di Terni Host – Roberta Bambini e la formazione affidata a Stefania Schiesaro.

Tredici i docenti che hanno seguito il ‘Progetto adolescenza’ che, curato dai vari Lions club, si svolge su tutto il territorio nazionale. Le attività sviluppate hanno previsto anche elementi di problem solving, in linea con le esigenze dei giovani in crescita, immersi in un mondo digitale e social che non sempre risponde a tutte le loro aspettative. Un elemento in più per decodificare e governare questi delicati momenti della vita dei ragazzi e delle loro famiglie.

Il service è stato apprezzato dai docenti partecipanti che hanno espresso soddisfazione per ciò che hanno potuto apprendere e che potranno replicare con i loro studenti. «Il ‘Lions Quest’ – afferma il presidente di Terni Host, Stellati – è un altro service molto importante perché coinvolge gli insegnanti che hanno un ruolo sociale fondamentale, volto anche al miglioramento della collettività».

IMMAGINI