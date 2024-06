Lions Club Terni Host dona alla neuropsichiatria infantile della Usl2

Importante donazione da parte del Lions Club Terni Host, guidato dalla presidente Alessandra Robatto, al servizio di neuropsichiatria infantile della Usl Umbria 2, coordinato dal professor Augusto Pasini. Il sostegno del Club ternano è andato, in particolare, al centro di riferimento regionale per il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD).

«Nel corso dell’evento – riporta una nota del Lions Club Terni Host – il professor Pasini, unitamente alla presidente Robatto, ha spiegato al pubblico intervenuto – fra cui la dottoressa Patrizia Signori dell’Ordine dei medici di Terni – come il servizio si rivolga ad una platea di utenti che, nei fatti, rappresenta circa il 5% della popolazione, con un’incidenza che nel corso degli anni è incrementata notevolmente».

«Il centro regionale ADHD, attivo preso l’ex Sim infanzia di viale VIII Marzo, è una realtà operativa in cui numerosi specialisti, tra cui le dottoresse Pilardi, Ascenzi e il dottor De Dominicis, seguono centinaia di casi e accolgono i minori con le loro famiglie, attuando protocollo internazionali basati su tecniche sperimentate e di successo».

«L’acquisto di strumentazioni utili alle diagnosi si colloca proprio nei service previsti dal Lions International come aiuto alle fasce più deboli ma anche come stimolo per incrementare, da parte della sanità regionale, le risorse utili a promuovere progetti di acclarata utilità sanitaria e anche per le istituzioni scolastiche in cui i minori proseguono un corretto inserimento formativo. È inoltre intenzione dei Lions Club presenti sul territorio regionale, organizzare nella prossima annata lionistica attività di foundraising perché tale eccellente servizio del territorio ternano riceva il necessario sostegno, la continuità di bilancio e attenzione da parte del settore sanitario pubblico».