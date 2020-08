Liste cardiologiche lunghe: una giornata per ‘abbatterle’

‘Giornata cardiologica’ per domenica 30 agosto a Terni, Foligno, Amelia, Orvieto, Norcia e, per domenica 6 settembre, a Spoleto. A promuoverla è l’azienda Usl Umbria 2 – rete cardiologica territoriale ed ospedaliera – su mandato della Regione e della Direzione strategica. Obiettico è abbattere le liste di attesa, allungatesi con l’emergenza Covid-19. Prevista l’esecuzione di ecocardiogrammi agli utenti in attesa dell’esame, che saranno contattati telefonicamente dal Cup.

Gli obiettivi

«È un segnale importante di impegno e di ripresa in sicurezza delle attività – osserva Massimo De Fino, commissario straordinario dell’azienda sanitarua – che la Usl Umbria 2 vuole trasmettere alla cittadinanza in una fase ancora delicata e fortemente condizionata dalla circolazione del virus che tiene molto impegnate le strutture aziendali di prevenzione, insieme a quelle territoriali ed ospedaliere». «L’iniziativa – prosegue il direttore sanitario della Usl 2, Camillo Giammartino – fa seguito all’apertura straordinaria, che ha riscosso apprezzamento e adesione, dei laboratori analisi e dei centri prelievo delle scorse settimane e rappresenta una testimonianza concreta di vicinanza alla popolazione e di impegno a rispondere ai bisogni di salute dei nostri utenti».

Dove e come

La ‘Giornata cardiologica’ prevede l’apertura straordinaria, domenica30 agosto dalle ore 8.30 alle 13.30, della sede centrale di viale Bramante a Terni e degli ospedali di Foligno, Orvieto ed Amelia per l’esecuzione di ecocardiogrammi. All’ospedale di Norcia l’iniziativa è programmata sempre domenica 30 agosto dalle ore 14 alle 19. Appuntamento invece la domenica successiva, 6 settembre, al ‘San Matteo degli Infermi’ di Spoleto con orario 8.30-13.30. Gli utenti in lista di attesa, saranno contattati telefonicamente dal Cup aziendale che fornirà orario di visita e informazioni sulle modalità di accesso ai servizi.