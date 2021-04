L’istruttore si carica in spalla la rabbia di chi non può lavorare e marcia verso Roma

È partito domenica mattina alle 9 dal bar Agorà di Ponte San Giovanni, destinazione Roma. Parliamo del personal trainer e istruttore di fitness Vittorio Di Claudio che da 19 giorni è in sciopero della fame per chiedere attenzione alle problematiche delle palestre e attività sportive, come le scuole danza, chiuse per il Covid. Percorrerà circa 200 chilometri in 6 giorni per arrivare a Roma, in piazza del Popolo, con lo slogan #Iononmollo. «Non dobbiamo far finta di nulla – ha detto alla partenza – e mentre loro sono seduti comodi nelle loro poltrone, io faticherò e lotterò per i diritti violati di tutte le associazioni, baristi, ristoratori». Già nei giorni scorsi Vittorio Di Claudio era stato protagonista di una camminata che l’aveva portato da Ponte San Giovanni al centro di Perugia.

Condividi questo articolo su