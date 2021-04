Lo sciopero della fame del personal trainer: «Settore dimenticato»

Condividi questo articolo su

















SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Arrivato al quarto giorno di sciopero

Ha scelto di iniziare uno sciopero della fame per far alzare l’attenzione sul problema degli operatori nel settore del fitness, palestre e non solo. È la clamorosa iniziativa messa in atto da un personal trainer molto conosciuto in Italia che vive nel perugino e che ha raccontato alla nostra redazione.

«Nostro settore dimenticato»

Si chiama Vittorio Di Claudio, vive e lavora nel perugino pur essendo famosissimo in tutta Italia. «Lo faccio perché il nostro settore è dimenticato dai media e dalle istituzioni». E a dimostrazione di ciò sottolinea come nella protesta di Roma si sia parlato solo dei ristoratori e non dei professionisti dello sport.

Sciopero della fame: il video del 10 aprile

Nell’ultima ordinanza novità per il settore sportivo