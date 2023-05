Liti sulla pulizia della casa: 62enne arrestato per maltrattamenti

Un 62enne è stato arrestato dalla polizia di Stato di Foligno su ordine del gip del tribunale di Spoleto. L’accusa è maltrattamenti ai danni della moglie. Sarebbero nnumero gli episodi di violenza psicologica di cui l’uomo si è reso protagonista nel corso degli anni ma in maniera più significativa negli ultimi mesi. «In base a quanto ricostruito dagli agenti – riferisce la questura di Perugia in una nota – le liti con la donna, oltre che derivare da frequenti e improvvisi scatti d’ira del 62enne, erano spesso scaturite da questioni di mera economia domestica e in particolare dal mancato accordo tra i coniugi sulla pulizia e sulla tenuta in ordine dell’abitazione. Nell’ultimo periodo l’aggressività dell’indagato contro la moglie – prosegue la nota – si era accentuata, fino a degenerare in esplicite minacce di morte che hanno convinto la donna a chiedere aiuto alla polizia di Stato. In questo modo è stato possibile fare luce su una vicenda chiaramente integrante gli estremi del reato di maltrattamenti in famiglia, che ha indotto la procura della Repubblica di Spoleto a presentare un’immediata richiesta di misura cautelare, anche e soprattutto al fine di scongiurare il rischio di nuove e più gravi condotte violente». La richiesta è stata così accolta dal gip di Spoleto che ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti del 62enne, ovviamente in un’abitazione diversa da quella familiare.

