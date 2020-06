Perugia-Crotone 0-0, Vicario tifa dall’ospedale

Aggiorna la pagina per seguire la diretta

Il portiere Guglielmo Vicario, che si è operato allo zigomo dopo la microfrattura subita in allenamento, poco prima dell’inizio della partita ha postato una sua foto su Instagram per caricare i suoi compagni: «Zigomo nuovo! Un grazie enorme a tutte le persone che mi sono state vicine in questo momento. Ci rivediamo prestissimo in campo, io intanto domani tifo con anima e corpo per i miei magnifici compagni». Contro il Crotone, lo sostituisce Fulignati

Perugia-Crotone, formazioni ufficiali

Perugia (3-5-2): Fulignati; Rosi, Angella, Sgarbi; Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Nicolussi Caviglia, Di Chiara; Falcinelli, Iemmello.

Allenatore: Serse Cosmi

A disposizione: Albertoni, Benzar, Nzita, Rajkovic, Falasco, Righetti, Dragomir, Konate, Kouan, Buonaiuto, Capone, Melchiorri.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic; Gerbo, Messias, Benali, Zanellato, Molina; Armenteros, Simy.

A disposizione: Curado, Mustacchio, Figliuzzi, Bellodi, Crociata, Gomelt, Maxi Lopez, Festa, Rodio, Evan’s, Zak, Panza, Marrone.

Allenatore: Giovanni Stroppa