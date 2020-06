Perugia-Crotone 0-0 Pari in 10 per il Grifo

Un Perugia per la prima volta – e finalmente – ‘cosmiano’ mantiene il pari nonostante una partita intera giocata in dieci contro quella che fino a oggi era la più accreditata candidata al secondo posto, dietro il Benevento. Grifo penalizzato prima dall’infortunio di Falcinelli poi dalla sciocca espulsione di Di Chiara (eccessivamente fiscale l’arbitro Di Martino sulla ‘parolina’ scappata all’esterno biancorosso su un fallo laterale conteso) eppure capace non solo di tenere botta ma addirittura di sfiorare la vittoria in contropiede nel finale.

LA PARTITA

Secondo Tempo

È FINITA

94′ – Ammonito Carraro per fallo si Evans

Quattro di recupero

86′ – Occasione Perugia! Ancora un contropiede. stavolta la corsa in avanti è di Sgarbi, che scarica e va a raccogliere il cross, ma non trova la lucidità per trovare la deviazione vincente.

84′ – Cambio Crotone: Buonaiuto per Iemmello.

82′ – Occasione Perugia! Contropiede fulmineo, coast to coast di Nicolussi, cross per Melchiorri, che non trova il pallone, arriva Buonaiuto che di sinistro impegna Cordaz alla gran parata.

78′ – Grande Fulignati: Cross arcuato di Crociata, la palla diretta nel sette, salva il portiere.

Ora è un assedio.

75′ – Tiro cross di Mustacchio, la palla attraversa tutto lo specchio e va fuori dall’altro lato.

71′ – Doppio cambio Crotone: entrano Maxi Lopez e Evans per Molina e Zanellato.

69′ – Contropiede Perugia Nicolussi lancia Iemmello che si allarga e crossa per Melchiorri, anticipato di un pelo.

62′ – Ammonito Zanellato che trattiene Sgarbi.

Ancora una volta il tecnico non approfitta dei cinque cambi (che possono essere fatti, lo ricordiamo, in 3 momenti al massimo).

58′ – Cambio Perugia: entra Rajkovic esce Falzerano, Cosmi torna alla difesa a 3.

Quello del Crotone sta lentamente diventando un assedio, ma il Perugia tiene.

52′ – TRAVERSA DI MUSTACCHIO!

Cross telecomandato di Benali che arriva sulla testa dell’esterno, la palla supera Fulignata e tocca la trasversale.

Doppio cambio a inizio ripresa per il Crotone: dentro l’ex Mustacchio e Crociata, escono Armenteros e Gerbo.

Primo Tempo

42′ Tiro di Iemmello, Cordaz devia in corner: fiammata del centravanti.

37′ – Ammonito Mazzocchi per simulazione: l’esterno è entrato in area e ha tentato un doppio dribbling, buttandosi poi a terra.

31′ – Botta alla caviglia anche per Benali, che però si ristabilisce.

Cosmi si risistema con un 4-4-1: Rosi terzino destro, Mazzocchi trasloca a sinistra nella linea a quattro, sullo stesso lato c’è Melchiorri che ora fa la spola fa centrocampo e attacco; esterno destro è Falzerano.

25′ – ESPULSO DI CHIARA!!!

Qualche parola di troppo al guardalinee su una rimessa laterale. Di Martino raccoglie la comunicazione e lo butta fuori.

22′ – Sostituzione Perugia: Falcinelli non ce la fa, entra Melchiorri.

19′ – Ammonito Cosmi per proteste

17′ – Dopo tanti cross, stavolta è Junior Messias a raccogliere un traversone: il suo colpo di testa sfiora la rete.

13′ – Si fa male Falcinelli: distorsione alla caviglia.

10′ – Colpo di test di Armenteros, Sgarbi devia in angolo

Batte il Crotone.

Vicario posta la foto, poi va allo stadio

Il portiere Guglielmo Vicario, che si è operato allo zigomo dopo la microfrattura subita in allenamento, poco prima dell’inizio della partita ha postato una sua foto su Instagram per caricare i suoi compagni: «Zigomo nuovo! Un grazie enorme a tutte le persone che mi sono state vicine in questo momento. Ci rivediamo prestissimo in campo, io intanto domani tifo con anima e corpo per i miei magnifici compagni». Contro il Crotone, lo sostituisce Fulignati.

Perugia-Crotone, formazioni ufficiali

Perugia (3-5-2): Fulignati; Rosi, Angella, Sgarbi; Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Nicolussi Caviglia, Di Chiara; Falcinelli, Iemmello.

Allenatore: Serse Cosmi

A disposizione: Albertoni, Benzar, Nzita, Rajkovic, Falasco, Righetti, Dragomir, Konate, Kouan, Buonaiuto, Capone, Melchiorri.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic; Gerbo, Messias, Benali, Zanellato, Molina; Armenteros, Simy.

A disposizione: Curado, Mustacchio, Figliuzzi, Bellodi, Crociata, Gomelt, Maxi Lopez, Festa, Rodio, Evan’s, Zak, Panza, Marrone.

Allenatore: Giovanni Stroppa