V. Entella-Perugia 0-2 Raddoppia Buonaiuto

Primo Tempo

44′ – RADDOPPIO DEL PERUGIA CON BUONAIUTO!

35′ – GOL DEL GRIFO CON IEMMELLO!

29′ – RIGORE NEGATO AL PERUGIA, POI SCIUPA IEMMELLO!

Falzerano pesca con un lancio lungo il numero 9 in area. Il bomber scatta bene alle spalle di Poli, ma poi a tu per tu con con Contini manda alto. Grandi proteste per un tocco di mano del difensore della Virtus Entella

20′ – Perugia vicinissimo al gol!

Finta e cross di Falzerano dalla destra, Buonaiuto sbuca sul secondo palo ed incorna a botta sicura centrando il palo

19′ – Ammonito Iemmello che sugli sviluppi di un corner Iemmello colpisce al volto De Col.

17′ – Toscano placa Falasco. Primo ammonito del match

5′ – Occasione Entella: ci prova De Luca! Si accentra dalla destra con un azione personale, arriva al limite dell’area e prova il tiro. Conclusione schiacciata che Vicario segue uscire tranquillamente con lo sguardo

Le scelte degli allenatori

Massimo Oddo conferma le indiscrezioni e torna alla difesa a quattro, rimettendo in campo i suoi fedelissimi. Unica eccezione Rosi, a cui è stato preferito Mazzocchi.

Virtus Entella – Perugia, probabili formazioni

ENTELLA (4-3-1-2): Contini, Sala, Chiosa, De Luca G., De Miguel, De Col, Paolucci, Toscano, Dezi, Poli, Mazzitelli. A disposizione: Borra, Chajia, Crialese, Crimi, Currarino, Settembrini, Morra, Adorjan, De Luca M., Coppolaro, Andreis, Mancosu. All. Boscaglia

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario, Mazzochi, Gyomber, Angella, Falasco; Falzerano, Carraro, Dragomir; Capone, Buonaiuto; Iemmello. A disposizione: Fulignati, Albertoni, Rosi, Nzita, Sgarbi, Falcinelli, Nicolussi C., Konate, Kouan, Righetti, Rajkovic, Melchiorri. All. Oddo

L’appello del sindaco

«Il mantenimento della categoria – scrive il sindaco in un appello – è fondamentale sia sotto il profilo sportivo che sotto molteplici altri punti di vista: è un obiettivo importantissimo per la città tutta. L’amministrazione si unisce, quindi, ai tifosi biancorossi nell’incoraggiamento incessante al Perugia Calcio per questo decisivo ultimo scorcio di campionato, a partire dall’attesa sfida di stasera in programma sul campo di Chiavari contro l’Entella. E’ fondamentale che i nostri giocatori ce la mettano tutta per ottenere i risultati sperati, dimostrando così sul campo di onorare al meglio i colori biancorossi, la maglia che indossano ed il Grifo che portano stampato sul petto».