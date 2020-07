V. Entella-Perugia 0-2 Vittoria salvezza

Il Perugia ha dominato nel primo tempo, quando ha costruito la vittoria con i gol di Iemmello e Buonaiuto, ma soprattutto con una prestazione di personalità e concretezza. Ci poteva stare anche un rigore e mettendoci anche il palo di Buonaiuto si può dire che che il 2-0 stava addirittura stretto al Grifo.

Nella ripresa Oddo ha il merito di capire che in campo scende un’altra squadra e si copre subito, prima mettendo Nicolussi Caviglia, poi tornando alla difesa a tre, quindi addirittura abbottonandosi con un 5-4-1 d’altri tempi. Ma il campo gli dà ragione perché l’Entella, dopo la traversa nei secondi iniziali, si rende pericoloso solo in un paio di circostanze, nelle quali Vicario poi l’arbitro (che vede una spinta di De Col, che aveva messo dentro di testa) salvano il risultato.

Seconda partita consecutiva senza subire gol, dopo il rientro di Angella. Sarà un caso?

Perugia a +3 sulla zona playout. Ora si attende la partita di lunedì con il Trapani per regalare a tutti noi un agosto di relax, considerando che quelle sotto hanno tutte partite toste.

Le dichiarazioni di Oddo a fine gara (video)

Mazzocchi: «Ci serviva serenità, vinto da grande squadra»

«Per la seconda volta in questo campionato ci siamo trovati in difficoltà. Da queste situazioni si esce da squadra: oggi abbiamo fatto una grande prestazione e abbiamo vinto da grande squadra. Volevamo dimostrare di non essere una squadra da retrocessione».

«Ci serviva serenità, il mister ce l’ha data, ma siamo andati in campo anche con l’orgoglio che ha prevalso e siamo riusciti a dare il 100%. Nel secondo tempo c’era un po’ di paura, ma credo sia inevitabile quando giochi partite del genere».

«Ora abbiamo due partite in pochi giorni per giocarci la salvezza, dobbiamo dormire bene, mangiare bene e giocarci la salvezza».

Serie B

Risultati

Livorno-Crotone 1-5, Ascoli-Pordenone 2-2, Chievo-Cittadella 4-1, Cosenza-Pisa 2-1, Cremonese-Spezia 0-0, Frosinone-Benevento 2-3, Salernitana-Empoli 2-4, Trapani-Pescara 1-0, Venezia-Juve Stabia 1-0.

Classifica: Crotone seconda promossa

Benevento 83, Crotone 65, Spezia 57, Pordenone 56, Frosinone 53, Cittadella 52, Salernitana 51, Empoli 51, Chievo 50, Pisa 50, Entella 47, Venezia 47, Ascoli 46, Cremonese 45, Perugia 45, Pescara 42, Juve Stabia 41, Cosenza 40, Trapani 38, Livorno 21

Prossimo turno (lunedì): ora il Trapani

Juve Stabia-Cremonese, Pisca-Ascoli, Empoli-Cosenza, Perugia-Trapani, Cittadella-Venezia, Pescara-Livorno, Pordenone-Salernitana, Spezia-Entella, Crotone-Frosinone, Benevento-Chievo.

LA DIRETTA

Secondo Tempo

94′ – Il Perugia spreca un clamoroso contropiede tre contro uno.

91′ – Crimi prova il tap-in su un cross, para Vicario

Cinque minuti di recupero

77′ – Doppio cambio: Rosi e Falcinelli per Capone e Iemmello.

Mazzocchi a sinistra quasi a supporto dell’attaccante

75′ – Missile di Chiosa, Vicario alza in corner.

69′ – Ora è un assedio: Mazzitelli di testa, palla alta.

65′ – Oddo torna alla difesa a tre: vista la pressione dell’Entella, il tecnico toglie Dragomir e mette Sgarbi.

Nessuna occasione clamorosa (a parte la traversa) ma un forcing costante dei padroni di casa: il Grifo accetta la partita di sofferenza e si rintana.

58′ – Cambio Entella: Chajia al posto di Toscano.

55′ – Ammonito Rodriguez che frana su Falasco

48′ – Sostituzione Perugia: Non ce la fa Buonaiuto.

Entra Nicolussi Caviglia. Si alza Dragomir a supporto di Iemmello con Capone.

46′ – Traversa della Virtus Entella!

Liguri subito pericolosi con un colpo di testa di De Luca.

Si ricomincia.

Primo Tempo

44′ – RADDOPPIO DEL PERUGIA CON BUONAIUTO!

Missile terra-aria che brucia Contini dopo uno scatto sul filo del fuorigioco.

35′ – GOL DEL GRIFO CON IEMMELLO!

Cross basso di Mazzocchi, stop e diagonale sul secondo palo, su cui Contini non arriva.

29′ – RIGORE NEGATO AL PERUGIA, POI SCIUPA IEMMELLO!

Falzerano pesca con un lancio lungo Iemmello, che si libera di Poli, ma poi a tu per tu con con Contini manda alto. Grandi proteste per un tocco di mano del difensore della Virtus Entella

20′ – Perugia vicinissimo al gol!

Finta e cross di Falzerano dalla destra, Buonaiuto sbuca sul secondo palo ed incorna a botta sicura centrando il palo

19′ – Ammonito Iemmello che sugli sviluppi di un corner Iemmello colpisce al volto De Col.

17′ – Ammonito Toscano, che placca Falasco.

5′ – Occasione Entella: ci prova De Luca, ma il tiro è fuori.

Le scelte degli allenatori

Massimo Oddo conferma le indiscrezioni e torna alla difesa a quattro, rimettendo in campo i suoi fedelissimi. Unica eccezione Rosi, a cui è stato preferito Mazzocchi.

Virtus Entella – Perugia, formazioni ufficiali

Entella (4-3-1-2): Contini, Sala, Chiosa, De Luca G., De Miguel, De Col, Paolucci, Toscano, Dezi, Poli, Mazzitelli.

Allenatore: Boscaglia.

A disposizione: Borra, Chajia, Crialese, Crimi, Currarino, Settembrini, Morra, Adorjan, De Luca M., Coppolaro, Andreis, Mancosu.

Perugia (4-3-2-1): Vicario, Mazzochi, Gyomber, Angella, Falasco; Falzerano, Carraro, Dragomir; Capone, Buonaiuto; Iemmello.

Allenatore: Oddo.

A disposizione: Fulignati, Albertoni, Rosi, Nzita, Sgarbi, Falcinelli, Nicolussi C., Konate, Kouan, Righetti, Rajkovic, Melchiorri.

L’appello del sindaco

«Il mantenimento della categoria – scrive il sindaco in un appello – è fondamentale sia sotto il profilo sportivo che sotto molteplici altri punti di vista: è un obiettivo importantissimo per la città tutta. L’amministrazione si unisce, quindi, ai tifosi biancorossi nell’incoraggiamento incessante al Perugia Calcio per questo decisivo ultimo scorcio di campionato, a partire dall’attesa sfida di stasera in programma sul campo di Chiavari contro l’Entella. E’ fondamentale che i nostri giocatori ce la mettano tutta per ottenere i risultati sperati, dimostrando così sul campo di onorare al meglio i colori biancorossi, la maglia che indossano ed il Grifo che portano stampato sul petto».