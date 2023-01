Locale di Terni tra i migliori 150 cocktail bar d’Italia

di Fra.Tor.

«Anni di studio e di lavoro finalmente vengono riconosciuti e celebrati, segnando anche un punto di partenza per affermarci sempre più nel panorama nazionale ed internazionale». Francesco Santocchi, barmanager di ‘Poscargano cibo e ospitalità dal 1890’, commenta così l’inserimento dell’attività nella lista dei 150 migliori cocktail bar d’Italia – insieme ad altri quattro locali dell’Umbria – dal blog e rivista Blueblazer.

La trasformazione

Da 6 anni il nostro locale – racconta Francesco – ha subito una trasformazione, se prima l’attività principale era la gelateria, oggi invece siamo più indirizzati verso l’aperitivo e il cocktail bar. Abbiamo affrontato anni di studio e di ricerca nel settore e frequentato ambienti importanti del settore per cercare di ‘arricchirci’ sempre più professionalmente ed entrare nella rete. I giornalisti di Blueblazer, che girano i locali di tutta Italia affrontando un lavoro di studio e ricerca delle migliori atmosfere e servizi che rispettino i trend attuali, quest’anno ci hanno finalmente inserito nella lista dei 150 migliori cocktail bar d’Italia. Blueblazer è una realtà nata dieci anni fa, fondata da alcuni giornalisti appassionati di cocktail, che nel tempo si è affermata come punto di riferimento per tutti coloro che operano nel settore bar e che fanno della ricerca, studio e qualità una mission aziendale».

Una ‘rete’ nazionale ed internazionale

Per l’attività ternana questo «segna un punto di arrivo importante, perché celebra anni di studio e lavoro, ma al tempo stesso anche un punto di partenza per affermarci sempre di più nel panorama nazionale e internazionale del settore bar di alto profilo. Entrare nella rete – dice ancora Francesco – ci permette, oltre alla grande visibilità, di portare in città dei personaggi importanti del mondo del bar ad eventi enogastronomici che organizzeremo in associazione con altre realtà locali. Tutto questo non può che ‘arricchirci’ professionalmente e può rappresentare una strategia di marketing territoriale per un turismo enogastronomico vocato ad un respiro internazionale, attraverso l’erogazione di un prodotto e servizio come quello del cocktail bar».