Loredana Bertè protagonista il 21 settembre al PalaTerni

Sarà Loredana Bertè la protagonista del concerto in programma sabato 21 settembre al PalaTerni, organizzato da Terni città futura e Argoo per la nuova avventura del Tributo d’Autore, nato quale evoluzione del Tributo Sergio Endrigo, articolando la rassegna musicale su più eventi distribuiti nel corso dell’anno.

‘Ribelle – summer tour 2024’

«Il primo appuntamento, come già annunciato qualche giorno fa – dicono gli organizzatori – sarà il concerto di domenica 21 luglio, con Toquinho, protagonista della musica brasiliana, che si esibirà all’anfiteatro romano. Siamo poi riusciti a finalizzare questo secondo importante appuntamento che vedrà protagonista Loredana Bertè che farà tappa nella nostra città con il suo ‘Ribelle – summer tour 2024’, il tour che da luglio toccherà le principali città della penisola per celebrare i cinque decenni di carriera dell’artista. ‘Ribelle’ rappresenta un inno alla libertà, un grande spettacolo che porta in scena il mondo dell’artista e attinge da tutta la sua carriera. Passando da un successo all’altro, da ‘Non sono una signora’ a ‘Dedicato’, da ‘Non ti dico no’ a ‘Pazza’, regalando un concerto con interpretazioni ricche di energia e di rara intensità. Alternando pop e rock, blues e reggae, dando vita a una grande festa della musica celebrata da un’artista che grazie al suo talento unico e indomabile ha scritto una delle storie più significative nella storia dello spettacolo italiano».

Gli organizzatori: «Siamo orgogliosi»

Come organizzatori «siamo orgogliosi di portare nella nostra città un evento imperdibile con protagonista una delle artiste più importanti del Paese, da sempre molto amata e con un grande seguito. Portare a Terni una data del suo tour ha comportato un grande sforzo, fatto risorse economiche e professionali, costituendo un impegno significativo per delle associazioni private che si assumono così un notevole onere, nell’auspicio di una grande partecipazione della cittadinanza. Dimostriamo ancora una volta di credere che gli eventi e la cultura siano un elemento imprescindibile per la crescita del nostro territorio, migliorandone l’attrattività e offrendo nuove prospettive di sviluppo a cui ci sentiamo di partecipare come privati. La nostra speranza è che questo nostro coraggio possa essere premiato anche dal sostegno istituzionale oltre che dalla partecipazione del pubblico, che cercheremo di agevolare contenendo i prezzi per quanto possibile. Certamente avremmo potuto desistere a motivo delle tante difficoltà, superate con fatica per arrivare all’annuncio di oggi. I problemi sono molti, sopratutto quelli legati alle tante spese organizzative, come spese artistiche, di allestimento, di affitto del PalaTerni, ma abbiamo voluto scommettere su questa iniziativa che rappresenta per Terni il ritorno di un grande concerto di musica pop, da tempo forzosamente disabituata ad eventi del genere. Se la nostra scommessa si rivelerà vincente, come ci auguriamo, questo ci incentiverà ad organizzare altri appuntamenti e magari spingerà anche altri ad affacciarsi sulla piazza di Terni». I biglietti per il concerto saranno messi in vendita nelle prossime ore nel circuito TicketItalia e Terni anche al negozio NewSinfony.