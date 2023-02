Lorella Cuccarini da Sanremo a Terni per UmbriaLibri Love: ‘sold out’ in Bct – Le immagini

Una giornata densa di appuntamenti quella di sabato nell’ambito di UmbriaLibri Love, in programma a Terni fino a domenica 12 febbraio negli spazi della biblioteca comunale. Protagonisti al caffè letterario Donatella Marazziti, Angela Rafanelli, Lorenzo Lo Basso, Elena Testi, Andrea Caterini, Veronica Fernandez, Flaminia Bolzan, Davide Rondoni e Lorella Cuccarini: l’evento principale è legato alla cantante, ballerina e conduttrice romana 57enne, venerdì sera di scena a Sanremo – esibizione con Olly più che apprezzata a livello mediatico – nella serata dedicata alle cover ed in Bct intervistata dal direttore artistico di UmbriaLibri, Angelo Mellone. Tema? ‘Durata. L’amore alla prova della vita’. Sold out per lei con sala gremita, anche da molti giovani. In fondo all’articolo un breve video del suo intervento.

