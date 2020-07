Ospedale di Perugia, arriva Enrico Martelli

Enrico Martelli, 62enne originario di Messina, è il nuovo direttore amministrativo dell’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. Non una novità per lui: ha già ricoperto questo ruolo per l’Usl Umbria 2 dal 2016 al 2019.

La nomina

Il neo commissario straordinario del nosocomio perugino, Marcello Giannico, lo ha nominato ella giornata di venerdì. Martelli risiede a Foligno da più di trent’anni ed in passato è stato anche direttore del personale e responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza-privacy della Usl Umbria 2. «Le sue competenze professionali e la lunga esperienza maturata in area amministrativa e contabile in aziende pubbliche – il commento di Giannico – rappresentano una garanzia per l’attività che l’azienda ospedaliera di Perugia dovrà affrontare nei prossimi mesi per una riorganizzazione strutturale della gestione amministrativa». Sarà attivo da lunedì 13 luglio.