L’ospedale di Terni saluta tre ‘big’ che vanno in pensione

Ultimo giorno di lavoro, giovedì 30 settembre, per tre figure di rilievo dell’azienda ospedaliera di Terni. Vanno infatti in pensione Mariano Quartini, primario di epatologia e gastroenterologia, il dottor Fiore Ferilli, primario di chirurgia vascolare, e il dottor Gianni Giovannini, ex direttore generale, sanitario e commissario straordinario del ‘Santa Maria’ tra il 2003 e il 2013, attualmente responsabile della struttura complessa formazione, qualità e comunicazione, nonché della struttura complessa affari generali e legali. Il 15 luglio scorso l’ospedale di Terni aveva ringraziato il dottor Sandro Vendetti, ex direttore sanitario, mentre il prossimo 15 ottobre sarà la volta del dottor Michele Palumbo di malattie infettive.

Il ringrazimento del ‘Santa Maria’: «Nelle prossime ore formalizzeremo i successori»

«Prosegue il ricambio dei nostri professionisti – spiega la direzione aziendale – con l’obiettivo di introdurre nuove forze che andranno a potenziare ulteriormente la mole di professionalità e di umanità lasciata in eredità da chi oggi saluta l’azienda ospedaliera. La direzione, per conto di tutte le sue emanazioni e di tutte le persone che lavorano al ‘Santa Maria’, non può far altro che ringraziare i dottori Quartini, Ferilli, Giovannini, come lo stesso dottor Vendetti, per il loro impegno e per la professionalità dimostrati in tutti questi anni di servizio, sempre nell’ottica di guardare al bene delle persone malate. Nelle prossime ore procederemo con la formalizzazione dei successori nei diversi incarichi».