Lucarelli: «Per domani voglio punti. Pronto un piano A e un piano B»

di G.G.

Consueta conferenza stampa di mister Lucarelli alla vigilia della sfida contro il Cittadella, in programma sabato 7 ottobre alle ore 16.15 (stadio ‘Piercesare Tombolato’).

Favilli e Viviani

«Viviani non è a disposizione mentre per Favilli c’è una borsite al piede. Dovrebbe fare un trattamento cortisonico per risolvere il tutto, attraverso delle infiltrazioni. Stiamo però aspettando la risposta del Coni, perchè le stesse potrebbero configurarsi come doping e quindi abbiamo bisogno di essere autorizzati».

Umore post Reggiana e Cittadella

«Ho visto la soddisfazione di aver raggiunto la prima vittoria in campionato. Ho ribadito però che non abbiamo risolto i nostri problemi, specie contro una squadra molto difficile da affrontare come il Cittadella. Non dovremo farci prendere dall’euforia. Loro hanno cambiato diversi giocatori ma giocano grossomodo sempre alla stessa maniera. Il loro DS è forse il più bravo della categoria e trova sempre giocatori giusti per la categoria e l’ambiente. Domani credo ci sarà poco spettacolo e molta tattica. Abbiamo il piano A e quello B. Il primo è il solito modulo (3-5-3). Il secondo è invece una soluzione che potremo applicare a seconda di cosa ci proporrà il Cittadella».

Dubbi per l’undici titolare

«I dubbi cerchiamo di averli in ogni ruolo a parte il portiere. Questo perché vogliamo sempre valutare la rosa in profondità. In attacco solo la coppia Dionisi-Favilli avrebbe secondo me problemi di compatibilità. Per il resto tutti gli altri possono giocare insieme. De Boer da un punto di vista tecnico ha qualità. Fisicamente ha già diversi minuti nelle gambe e potrebbe darci una mano. Il problema con lui è instradarlo da un punto di vista tattico, stante i problemi di lingua. Marginean non sarà convocato».

Garau

«Non lo conosco ed è un’operazione della società. Giocherà se lo meriterà. Ci ho parlato ma non ha fatto la preparazione, per cui deve partire da zero».