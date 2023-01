‘Luce per Terni’ è accanto ai più piccoli: donazione all’Emporio dei Bimbi

Seconda ‘tranche’ di donazioni da parte dell’associazione ‘Luce per Terni’ e della sua presidente Erika Lucci, in favore di realtà ternane che danno una mano a persone e nuclei familiari bisognosi. Dopo ‘La casa del bambino’ di don Alessandro Rossini, sostenuta nei mesi scorsi, durante le festività natalizie è stata la volta dell’Emporio dei Bimbi della San Vincenzo de’ Paoli, struttura diocesana che è accanto alle famiglie e ai piccoli. La presidente di ‘Luce per Terni’ ha consegnato quanto raccolto dall’associazione grazie all’iniziativa ‘Regalo sospeso’, realizzata grazie alla collaborazione delle edicole ‘Il pennone’ di piazza Tacito, ‘Massimiliano’ di via Leopardi e ‘Garibaldi’ di via Lungonera Savoia. All’Emporio dei Bimbi, Erika Lucci ha incontrato la responsabile Antonella Catanzani e la responsabile dei piccoli vincenziani, Maria Giulia Pittarelli: «A loro – afferma la presidente dell’associazione – va il nostro più sentito ringraziamento per la gentilezza e l’ospitalità che hanno avuto nell’accoglierci nella loro struttura. La nostra iniziativa del regalo ‘sospeso’ è destinata a proseguire e rappresenta anche un segnale per sostenere non solo le famiglie, ma anche le attività cittadine. Insieme è possibile realizzare grandi cose».

