‘Luce per Terni’: lotteria di solidarietà in memoria di Lorenzo

L’associazione ‘Luce Per Terni’ ha organizzato una lotteria di beneficenza in memoria di Lorenzo Massarelli, anche in virtù della ricorrenza recente della sua scomparsa, dove tutto il ricavato della vendita biglietti andrà a ‘Terni col Cuore’. «Abbiamo deciso di farla in memoria di Lorenzo – spiega la presidente Erika Lucci – perché lui stesso è stato un esempio per Terni per il messaggio che ha lanciato, che ogni dolore e sofferenza si combatte sempre con il sorriso, essendo io stessa una persona che trasforma i dolori in un’opportunità per gli altri, anche se i miei dolori si inginocchiano davanti a quello di una madre che perde il proprio figlio. Credo che la beneficenza vada fatta in silenzio ma quando può insegnare qualcosa, è giusto parlarne». La scelta di donare il ricavato all’associazione ‘Terni Col Cuore’ è spiegata così: «Perché sicuramente è un’associazione più grande di noi che sa mirare direttamente alle famiglie ed ai bambini che hanno bisogno. Per questo che vorremmo che fossero usati per aiutare i bambini malati».

Lo spirito dell’iniziativa

L’estrazione avverrà il 17 gennaio 2022 in presenza del sindaco o un suo delegato e la sera ci sarà – salvo restrizioni Covid – una cena dove verrà consegnata la cifra raccolta a una delegazione di ‘Terni col Cuore’ e dove è auspicata la presenta della Ternana Calcio nella persona del mister Cristiano Lucarelli e una rappresentanza della Ternana Femminile. Il costo dei biglietti è di 5 euro: sarà l’associazione ‘Luce Per Terni’ a farsi carico di tutti gli oneri riguardanti l’evento. «Abbiamo scelto come logo un cuore ad arcobaleno – spiega Erika Lucci – perché Lorenzo amava gli arcobaleni. Un ringraziamento speciale e di cuore alla mamma di Lorenzo, Gianna, per l’aiuto e la partecipazione che ci sta fornendo. Lorenzo era un guerriero, tifoso non solo della Ternana ma era conosciuto ed amato molto anche a Livorno dove alcuni tifosi hanno già aderito a questa iniziativa e saranno presenti all’evento». L’associazione aderirà anche quest’anno all’iniziativa ‘Natale col Cuore’ per donare un sorriso, nel periodo natalizio, a tanti bambini e ragazzi ospiti di case famiglia.