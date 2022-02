Carlotta Caponi nuova segretaria generale Fai Conftrasporto

È umbra la nuova segretaria generale della Federazione degli autotrasportatori italiani di Conftrasporto Confcommercio. Si tratta della 39enne folignate Carlotta Caponi: entrerà in ruolo dal prossimo 1° marzo.

Esulta Mencaroni

Per Giorgio Mencaroni, presidente di Confcommercio Umbria, è «un grande risultato personale, motivo di orgoglio per l’imprenditoria della nostra regione. La nomina di Carlotta Caponi è certamente un prestigioso risultato personale, ma anche motivo di orgoglio e soddisfazione per gli imprenditori umbri. Abbiamo potuto apprezzare la sua competenza imprenditoriale e il suo impegno nel mondo associativo come segretario regionale di Fai Umbria Confcommercio. Competenze e impegno che sicuramente saranno ora spesi generosamente in campo nazionale».