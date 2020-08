Linea Verde Estate, Umbria protagonista

L’acqua come elemento fondamentale che plasma il territorio a livello paesaggistico, economico ed industriale. Questo uno dei temi al centro del viaggio in Umbria del programma Rai ‘Linea Verde Estate’, andato in onda nella tarda mattinata di domenica: Marco Bianchi e Angela Rafanelli hanno avuto modo di godersi lo spettacolo che sono in grado di offrire Nocera Umbra (monastero di Monte San Biagio), Rasiglia, Gubbio, Fossato di Vico e Assisi.

Birra e acqua

Nel corso della trasmissione si è parlato delle cascate, dei fiumi e delle sorgenti nell’area di Nocera Umbra, di cereali antichi e della coltivazione della roveja sul monte Pennino e della bellezza di Rasiglia, la ‘piccola Venezia’. Nel monastero di San Biagio – 1300 – Linea Verde Estate ha incontrato un mastro birraio che ha recuperato l’antica ricetta trappista di una birra aromatizzata con erbe e miele, sperimentando anche riso e legumi come cereali alternativi al luppolo ed al malto.

Agricoltura e tartufi

A Gubbio un giovane contadino ha spiegato la sua attività: alleva galline, faraone e papere ricoverandole in casette di legno marino riciclato, integrando – sottolinea Linea Verde Estte – allevamento e agricoltura per realizzare una filiera corta sostenibile. A Fossato di Vico spazio all’argomento tartufi, mentre nella zona di Assisi focus sulla biodiversità nel campo di lavanda a pochi passi dal borgo.