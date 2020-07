L’Umbria affascina l’Italia su Rai1

Le bellezze dell’Umbria in ‘vetrina’ su Rai1 grazie ad una puntata di Linea Verde Radici, andata in onda sabato mattina, tutta dedicata al cuore verde d’Italia. Dai campi di lenticchia in fiore di Castelluccio alle tradizioni degli allevatori di Norcia, dalla ciclabile lungo la Spoleto-Norcia alle cavalcate sul monte Subasio, passando per Vallo di Nera, Scheggino e Todi, le bellezze paesaggistiche, storiche e gastronomiche umbre hanno dato sfoggio del proprio fascino – anche spirituale, visti i tanti riferimenti a San Francesco e San Bendetto – in televisione. Un focus è stato dedicato anche a Ferentillo, con le telecamere che si sono soffermate sui boschi secolari, le pareti rocciose delle arrampicate e il museo delle mummie. Tra le testimonianze raccolte nel borgo della Valnerina ternana quelle di Andrea Di Bari, un ex professionista delle arrampicate che alla fine degli anni ’80 ha iniziato a frequentare il posto ed è rimasto folgorato lungo la via di San Francesco, Sebastiano Torlini, guida escursionistica e turistica, ‘testimone’ della vita a dimensione d’uomo della valle, e Dina Filipponi, responsabile del museo delle mummie. Circa 10 mila i visitatori l’anno della struttura, tanti di più, ci si augura, quelli che arriveranno nei prossimi mesi invogliati da immagini tanto suggestive come quelle andate in onda su Rai1.

Condividi questo articolo su