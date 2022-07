L’Umbria sul podio al mondiale micro class di vela

Umbria sul podio iridato al 46° Micro world championship 2022 di Castiglione del Lago, concluso venerdì. Festa per il trio italiano del Club Velico Castiglionese composto da Lorenzo Carloia, Luca Coppetti e Stefano Garzi: per loro c’è il bronzo nella manifestazione sportiva internazionale che ha animato le acque del lago con 38 equipaggi provenienti da otto Paesi. Trionfo per il pluricampione mondiale Piotr Tarnacki, seguito dal connazionale Piotr Mańczak. L’Italia è salita sul podio anche con il bronzo nella cruiser con Isabella Conciarelli, timoniere, Lisa Zucchini, Michele Barbieri del Club Velico Castiglionese ed attuali campioni italiani di categoria. Conciarelli, inoltre, ha vinto il premio come timoniere donna mentre quello del timoniere più giovane è andato a Margherita Mesini.

