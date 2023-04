Magione, la carica dei 1.147 atleti per i campionati italiani duathlon giovani

Grande movimento in arrivo nel weekend all’autodromo nazionale dell’Umbria di Magione. Il 22 e 23 aprile tornano i campionati italiani duathlon giovani: poco meno di 1.150 gli atleti coinvolti nell’evento a firma Trasimeno Triathlon.

Tricolore

Nel fine settimana ci sarà l’assegnazione delle maglie tricolori delle categorie Youth A, Youth B e Junior e della Mixed Relay, le gare delle categorie ragazzi, esordienti, cuccioli e mini cuccioli e la riproposizione del format Mixed Relay Sviluppo in cui i team in gara saranno composti da quattro atleti di cui una donna e tre uomini di differenti società. Al via nelle gare individuali tricolore sono iscritti 701 atleti – 250 donne e 451 uomini -, sono invece 94 le squadre per i tricolori Mixed Relay. Le gare riservate alle categorie ragazzi vedranno alla partenza 219 atleti: 121 gli esordienti, 73 i cuccioli e 33 i mini cuccioli.