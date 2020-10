Magione: «Venticinque casi ed altre due classi in isolamento»

Salgono a 25 i casi di Covid-19 a Magione. Oltre 130 gli isolamenti precauzionali. Due nuove classi scolastiche in quarantena. Ad informare i cittadini, mercoledì sera, è il sindaco Giacomo Chiodini via Facebook, con la collaborazione di Eleonora Maghini: «Alle ragazze e ai ragazzi costretti a casa l’augurio di un rapido rientro in aula».

«Più positivi della scorsa primavera»

«Crescono velocemente i contagi sul territorio – prosegue la nota – con 12 nuovi positivi che portano il totale a livello comunale a 25 unità: un numero che non è stato raggiunto nemmeno nella primavera scorsa. Gli isolamenti precauzionali determinati tramite le diverse indagini epidemiologiche sono al momento circa 130. Buone però le condizioni di salute dei malati. Nessuno di loro è ricoverato, la maggior parte presenta sintomi lievi, alcuni sono asintomatici (soprattutto tra i più giovani), altri infine sono in via di guarigione».

Positivi nelle scuole: la situazione

«Le dirigenti scolastiche Francesca Volpi del circolo didattico e Lorella Monichini dell’istituto omnicomprensivo – prosegue il primo cittadino magionese -, dimostrando grande tempestività ed efficienza, hanno definito, su disposizione della Usl Umbria 1, due nuove quarantene: una classe alle primarie di Villa-Soccorso e una alla scuola media di Magione. Quest’ultima si aggiunge a quella decisa qualche giorno fa. In totale ci sono quindi tre gruppi scolastici a casa. In isolamento insieme agli alunni, andranno anche i propri insegnanti. Questo potrebbe determinare nei prossimi giorni una rimodulazione degli orari scolastici che verrà eventualmente comunicata dagli istituti. Viene garantito il trasporto scolastico e, nelle scuole primarie e dell’infanzia, il servizio mensa. Tutte le necessarie sanificazioni sono state effettuate nelle aule, negli spazi comuni e sui mezzi di trasporto».