Malore in casa: muore a 30 anni la cantante Sofia Addoni

Altotevere in lutto per la prematura scomparsa di Sofia Addoni, 30 anni, morta nella propria abitazione a causa di un malore improvviso. Cantante e leader degli ‘Ef Gee Bis’, noto e apprezzato gruppo musicale molto attivo fra concerti, spettacoli, cerimonie ed eventi, Sofia Addoni era originaria di Marcignano, frazione del comune di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia). La tragica notizia ha presto raggiunto i tanti che la conoscevano e le volevano bene, sconvolti da una scomparsa tanto improvvisa quanto prematura. Oltre al sindaco di Monte Santa Maria Tiberina, Letizia Michelini, anche il primo cittadino di Città di Castello, Luca Secondi, unitamente all’ammimistrazione comunale, hanno inteso esprimere il profondo cordoglio per la morte della giovane artista altotiberina. A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Messaggero-Umbria‘.

