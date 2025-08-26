Più che nubifragio è stato un ciclone misto ad acqua, vento, grandine – di tutto di più – che sabato 23 agosto ha colpito il territorio comunale di Ferentillo (Terni), creando disagi alla popolazione. La violenza dell’evento ha peggiorato lo stato delle cose scontrandosi con la stato in cui versano alcuni servizi urbani. «La manutenzione inesistente da diverso tempo di canali di scolo, tombini, griglie fognanti – denuncia un residente – ha peggiorato ancora di più, trasformando piazzette in laghi, vicoli e strade in fiumi e torrenti».

«Abbiamo assistito ad una vera bufera senza precedenti – afferma lo storico locale Carlo Favetti – che si è abbattuta sul nostro territorio. Soprattutto a Macenano dove la signora Patrizia si è ritrovata in quei momenti da sola a spalare fango e acqua. La strada per l’abbazia, un fiume di fango – continua – con smottamenti tanto da chiudere la circolazione. Dentro il borghetto di Macenano la nuova pavimentazione ha mostrato l’inefficienza per arginare l’evento. Ma tutto il territorio comunale è stato colpito dal nubifragio, compreso il capoluogo. Ci chiediamo perché – prosegue Favetti – non si fa una giusta manutenzione durante l’anno di fogne, tombini, canali di scolo, fossi. Vista la fragilità del territorio, è da considerare poi soggetta ad esondazione tutta l’area di via delle Macchie di Precetto dove è in fase di realizzazione la cabina elettrica. Danni anche per gli affreschi della diruta chiesa di San Nicola a Monterivoso e Sant’Anna a Macenano. Adesso le istituzioni – conclude – si preoccupano sempre dopo gli accadimenti, quando l’evento ha già flagellato i nostri paesi creando seri problemi».

FOTO