Ha creato non pochi problemi il maltempo che si è abbattuto sulla regione nelle ultime ore. I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di giovedì a Gualdo Tadino per evacuare una famiglia – una coppia con due figli minorenni – a causa delle infiltrazioni d’acqua dal tetto: potevano pregiudicare la stabilità dell’edificio. Sul posto anche gli agenti della polizia Locale per avviare l’assistenza dei servizi sociali e trasferire provvisoriamente le famiglie coinvolte in un’altra abitazione.

Condividi questo articolo su