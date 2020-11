Maltempo in Umbria, temporali in arrivo: scatta l’allerta

Previsioni di maltempo – in particolar modo nel primo pomeriggio – per la giornata di lunedì ed ecco che torna l’allerta gialla della Protezione civile. La criticità ordinaria riguarda i temporali in arrivo su tutto il territorio umbro.

L’avviso

Nel documento firmato da Fausto Guzzetti del Dipartimento nazionale della Prociv si legge che «dalla mattinata di lunedì e per le successive 12-18 ore si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo settentrionale e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento».