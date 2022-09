Maltempo: tanti gli interventi nel Ternano. Albero secolare cade sulla SP8 Amelia-Orte

Super lavoro dalle prime ore di giovedì per i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, a seguito del forte temporale che si è abbattuto sul Ternano. Numerosi gli interventi effettuati per la rimozione di rami e alberi pericolanti fra Terni, Narni, Orvieto. Nel capoluogo, particolarmente bersagliata la zona di Collescipoli e Sabbione.

Albero secolare cade sulla Amelia-Orte

Le squadre di intervento della Provincia di Terni si sono attivate all’alba di giovedì su alcune strade porovinciali per fronteggiare i danni causati dal maltempo. La strada provinciale 8 Amelia-Orte è rimasta chiusa per circa due ore a causa della caduta di una pianta secolare sulla carreggiata. «La chiusura – riferisce l’ente – è durata il tempo necessario alla rimozione del grosso albero e alla bonifica della strada». Altri interventi di rilievo sono stati eseguiti all’alba nella zona di Montecchio dove le forti piogge hanno causato il riversamento di terriccio e fango sulle pavimentazioni stradali, in particolare fra Tordimonte e Canale. «Le strade sono state tempestivamente ripulite, senza bisogno di chiusura e la circolazione veicolare è tuttora regolare». Sergio Armillei, consigliere provinciale delegato alla viabilità, sottolinea la decisione dell’ente di monitorare costantemente la situazione stradale, rimarcando il fatto che verificare in continuazione la situazione permette di abbreviare sia i tempi degli interventi che quelli del ripristino delle normali condizioni di viabilità e sicurezza.

IL VIDEO DELL’ALBERO CADUTO SULLA SP 8 AMELIA-ORTE