Maratta, inaugurato il Pala Telematica Italia all’Happy Village

Scelto dalla Fitp (Federazione italiana tennis e padel) quale sede delle finali nazionali della Serie A di padel maschile e femminile che saranno disputate dal 21 al 23 aprile, venerdì è stato inaugurato il Pala Telematica Italia, il palazzetto per il gioco del padel al coperto recentemente realizzato all’interno del centro sportivo Happy Village di Terni a Maratta.

Mini torneo-esibizione inaugurale

In occasione dell’inaugurazione, alla presenza del delegato provinciale Coni Terni Fabio Moscatelli, di Moreno Rosati (Fsn) Coni Umbria e del presidente della Federazione italiana triathlon Riccardo Giubilei, è andata in scena un’esibizione di giocatori professionisti del circuito World Padel tour, con gli spagnoli Nacho Vilariño, Rodrigo Coello, Alfonso Sanchez, Letizia Manquillo Alarza, Juan Vicente Alcalà Rios e con lo special guest Simone Cremona, giocatore professionista di padel della nazionale italiana. Gli sportivi si sono messi a disposizione anche degli ospiti presenti per sessioni di lezioni collettive e prove di gioco. Presente Gustavo Spector il più celebre maestro di padel in Italia, CT della Nazionale e responsabile della formazione degli istruttori e dei corsi per maestri. Gli stessi professionisti hanno partecipato ad un mini torneo-esibizione a inviti di tipo Vip-Am/Pro-Am. Sono state formate, infatti, delle coppie tra pro, allenatori, istruttori, professionisti del padel e ospiti come l’attore e cantante Giorgio Caputo che si sono sfidati in una mini-competizione a squadre in partite da un set. Ha conquistato il primo posto la squadra ‘Bandeja’ composta dallo spagnolo Rodrigo Coello e dalla ternana Giorgia Rosi. I primi e i secondi classificati hanno ricevuto premi da Babolat, prestigioso marchio francese sponsor tecnico dell’evento, che ha messo in palio articoli di abbigliamento e attrezzatura sportiva.

«Opportunità per Terni»

«Siamo orgogliosi – ha detto il presidente di Telematica Italia, Simone Mangoni – di dare il nome a questa magnifica struttura per giocare a padel. Il Pala Telematica è il fiore all’occhiello di un circolo moderno ed elegante quale l’Happy Village, che in poco tempo è diventato un centro sportivo di riferimento non solo per il territorio ma a livello nazionale. I quattro campi del palazzetto sono omologati per le partite nazionali e internazionali e la prossima settimana ospiteranno tutti i big della Serie A Fitp che si contenderanno i titoli di squadra maschile e femminile campione d’Italia. Per Telematica Italia la decisione di stringere questo accordo di sponsorizzazione a Terni, città della nostra sede principale dove lavora il maggior numero dei nostri addetti, è stata davvero facile, anche perché in continuità con la strategia d’investimento in sport ed eventi che, oltre ad essere in sé ottime iniziative promozionali, offrono anche opportunità di sviluppare il welfare aziendale e le pubbliche relazioni». Il presidente del circolo Happy Village Enrico Pernini ha espresso felicità «nell’aver stretto la collaborazione con Telematica Italia che porterà a risultati positivi per questa nuova realtà incentrata sullo sport a livello nazionale. Il Pala Telematica Italia rappresenta un’opportunità in più per Terni, già incoronata capitale del padel, per le nazionali della Serie A del prossimo fine settimana».