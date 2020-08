Marco Bocci spegne 42 candeline nel segno di un amore inossidabile

di A.B.

La bellissima attrice di Castiglione del Lago, Laura Chiatti ha dedicato un pensiero a cuore aperto al marito Marco Bocci, anche lui attore di origini umbre. La coppia, sposatasi nell’abbazia di San Pietro a Perugia il 5 luglio del 2014, ha festeggiato da poco i 6 anni di matrimonio. Per l’occasione Laura ha pubblicato un post su Instagram, festeggiando il loro anniversario ‘Tu guardi me, io guardo avanti, ma qualcosa sopra di noi ci porta sempre e comunque a guardare nella stessa direzione..ti amo’ seguito dall’ hashtag #6anniinsieme.

Un amore inossidabile

Nell’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, dove ha posato con tutta la famiglia, Laura confessa: «Sono rimasta una bambina e non voglio perdere lo sguardo incantato sul mondo. Invece lo sguardo di mio marito Marco mi ha pervaso l’anima». Un amore incondizionato quello fra i due talenti umbri, tanto che la famosa attrice ha deciso di non allontanarsi più da casa per impegni prolungati o particolarmente impegnativi, che comunque che la tengano distante dal suo nido d’amore.

L’istinto materno di Laura

L’attrice italiana è nota al grande pubblico, si è imposta grazie al suo talento ed è nota al grande pubblico per aver recitato come protagonista nel film ‘Ho voglia di te’ insieme a Riccardo Scamarcio. Ma non tutti gli ammiratori però sanno che Laura ha anche un passato da cantante e da modella. Grazie alla celebre serie tv ‘Braccialetti Rossi’, in onda su Rai 1 dal 26 gennaio 2014, il suo istinto materno è stato messo, oltre che alla prova, completamente a nudo. Ha catturato l’attenzione di migliaia di giovanissimi telespettatori, grazie all’ interpretazione di Lilia, la compagna del padre di Davide (a sua volta interpretato da Mirko Trovato), uno dei giovanissimi protagonisti della serie e il più ribelle del gruppo. Chissà se questa esperienza sia un ulteriore stimolo per un terzo figlio… magari per una femminuccia. Genitori di Enea (2015) e Pablo (2016), tutti insieme si godono l’estate in giro per l’Italia. Oggi Marco Bocci spegne 42 candeline, e in casa Chiatti si festeggia ancora.